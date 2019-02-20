Роналду с огромным отрывом лидирует по числу голов в плей-офф Лиги Чемпионов за последние шесть сезонов

За последние шесть сезонов нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 34 гола в 32 матчах плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает Whoscored.

34-летний португалец опережает как минимум на 19 мячей любого из своих преследователей по этому показателю.

Отметим, что такую блестящую статистику Роналду себе набил в составе мадридского "Реала", с которым он выиграл четыре из последних пяти ЛЧ.

Напомним, что сегодня "Ювентус" в гостях сыграет с "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь.

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