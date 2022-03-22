Роналду - с отрывом самый высокооплачиваемый игрок АПЛ

Фото: твиттер Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом в английской Премьер-лиге, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, зарплата португальца составляет 32 миллиона евро в год. На втором месте бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне, который зарабатывает 25 миллионов в год.

Стоит отметить, что в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ попали еще трое футболистов "Манчестер Юнайтед". На третьем месте испанский вратарь Давид де Хеа (23), на четвертом - английский полузащитник Джейдон Санчо (22), а замкнул пятерку французский защитник Рафаэль Варан (19,5).

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