Роналду: "С самого детства я наблюдал за "Ювентусом" и мечтал, что буду выступать здесь однажды"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о первых днях в новом клубе.

"В "Ювентусе" я чувствую себя прекрасно. Всё хорошо, тесты прошли здорово, люди вокруг стадиона, болельщики, фанаты на тренировочной площадке, все были рады меня видеть. Я рад и очень счастлив.

"Юве" - отличный клуб. С самого детства я наблюдал за "старой синьорой" и мечтал, что буду выступать здесь однажды. Теперь я буду играть за фантастический клуб, за один из самых больших в мире. Я счастлив" - приводит слова Роналду Football Italia.

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