Роналду с третьей попытки стал лучшим бомбардиром Серии А

Фото твиттер Криштиану Роналду

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выиграл бомбардирскую гонку в чемпионате Италии сезона 2020/21.

Звёздный футболист отличился 29 раз в 33 матчах. У ближайшего преследователя Ромелу Лукаку из "Интера" 24 забитых мяча в 36 играх.

36-летний португалец впервые стал лучшим голеадором Серии А. Ему удалось это сделать с третьей попытки.

Не исключено, что этот сезон стал последним для Роналду в "Ювентусе". Он может уйти в "Спортинг" или "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: "Ювентус" без Роналду разгромил "Болонью", "Милан" сильнее "Аталанты" и другие результаты 38-го тура Серии А. | http://soccernews.ru