Роналду: "Салах может составить конкуренцию мне и Месси в борьбе за "Золотой мяч"

Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду оценил выступление вингера "Ливерпуля" и национальной команды Египта Мохамеда Салаха в текущем сезоне.

" Салах - одно из откровений нынешнего года. Надеюсь, его травма, полученная в финале Лиги Чемпионов в Киеве не оставит его без Чемпионата Мира. Многие говорят о соперничестве за "Золотой мяч" между Криштиану Роналду и Месси, но есть и другие игроки, которые, вероятно, примут участие в гонке. Салах, безусловно, является одним из них ", - цитирует 33-летнего португальца Le 10 Sport.

Напомним, Роналду остался недоволен назначением нового тренера "Реала". | soccernews.ru