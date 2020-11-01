Роналду сам примет решение о своем участии в игре со "Специей"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду готов вернуться на поле после выздоровления от коронавируса.

Как сообщает Tuttosport, португалец самостоятельно примет решение о своем участии в игре против "Специи". Возможно, Роналду появится в стартовом составе. Также он может выйти на замену или пропустить матч, чтобы точно быть готовым к игре ЛЧ против "Ференцвароша".

Отмечается, что во время самоизоляции Роналду поддерживал форму, но на нем не могло не сказаться отсутствие тренировок на поле.

"Ювентус" ждет скорейшего возвращения Роналду, боится потерять его на еще более длительный срок из-за возможной травмы.

В текущем сезоне на счету Роналду три гола и один ассист в двух играх.

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