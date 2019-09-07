Роналду - самый быстрый нападающий Серии А в этом сезоне

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, несмотря на возраст, продолжает удивлять своими статистическими показателями.

В этот раз португалец отметился скоростными данными. В первых турах нового сезона Серии А ему удалось разогнаться до 34,62 км/час.

Как сообщает Football Italia, Роналду является самым быстрым нападающим на данный момент.

В общем рейтинге игрок "старой синьоры" уступил только защитнику "Наполи" Костасу Маноласу (35,41 км/час).

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