Роналду - самый дорогой игрок Серии А по версии Transfermarkt

Авторитетный сайт Transfermarkt опубликовал изменения в трансферной стоимости футболистов, которые выступают за клубы итальянской Серии А.

Лидеров в списке является португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который подешевел со 100 до 90 миллионов евро. На втором месте его одноклубник аргентинский форвард Пауло Дибала. В первую тройку входит еще один аргентинец - нападающий "Интера" Мауро Икарди.

Список из топ-10 самых дорогих игроков Серии А выглядит так:

1. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 90 миллионов евро

2. Пауло Дибала ("Ювентус") – 85

3. Мауро Икарди ("Интер") – 80

4. Калиду Кулибали ("Наполи") – 75

5. Миралем Пьянич ("Ювентус") – 70

6. Сергей Милинкович-Савич ("Лацио") - 70

7. Лоренцо Инсинье ("Наполи") – 65

8. Милан Шкриньяр ("Интер") – 60

9. Федерико Кьеза ("Фиорентина") – 60

10. Аллан ("Наполи") – 60

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