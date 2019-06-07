Роналду - самый дорогой игрок Серии А по версии Transfermarkt
Авторитетный сайт Transfermarkt опубликовал изменения в трансферной стоимости футболистов, которые выступают за клубы итальянской Серии А.
Лидеров в списке является португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который подешевел со 100 до 90 миллионов евро. На втором месте его одноклубник аргентинский форвард Пауло Дибала. В первую тройку входит еще один аргентинец - нападающий "Интера" Мауро Икарди.
Список из топ-10 самых дорогих игроков Серии А выглядит так:
1. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 90 миллионов евро
2. Пауло Дибала ("Ювентус") – 85
3. Мауро Икарди ("Интер") – 80
4. Калиду Кулибали ("Наполи") – 75
5. Миралем Пьянич ("Ювентус") – 70
6. Сергей Милинкович-Савич ("Лацио") - 70
7. Лоренцо Инсинье ("Наполи") – 65
8. Милан Шкриньяр ("Интер") – 60
9. Федерико Кьеза ("Фиорентина") – 60
10. Аллан ("Наполи") – 60
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17