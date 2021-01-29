Роналду - самый популярный футболист в Китае, Месси на третьем месте

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду возглавил список самых популярных футболистов в Китае.

Рейтинг составляло международное спортивное цифровое агентство Mailman Group, которое провело исследование социальных сетей игроков.

Вторым после португальца оказался форвард ПСЖ Неймар, замкнул топ-3 капитан "Барселоны" Лионель Месси.

Что касается клубов, то здесь лидирует "Барса", опередившая мадридский "Реал", "Челси", "Баварию" и "Ливерпуль".

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