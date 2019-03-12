Роналду - самый популярный спортсмен 2018 года
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге самых популярных спортсменом 2018 года по версии ESPN.
Рейтинг составлялся исходя из зарплат спортсменов, их рекламных гонораров, популярности в соцсетях и частоте поисковых запросов в Google.
В первую пятерку вошли еще двое футболистов - Лионель Месси ("Барселона") и Неймар (ПСЖ).
Топ-10 спортсменов 2018 года по версии ESPN выглядит так:
1. Криштиану Роналду (футбол)
2. Леброн Джеймс (баскетбол)
3. Лионель Месси (футбол)
4. Неймар (футбол)
5. Конор Макгрегор (ММА)
6. Роджер Федерер (теннис)
7. Вират Кохли (крикет)
8. Рафаэль Надаль (теннис)
9. Стеф Карри (баскетбол)
10. Тайгер Вудс (гольф)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|27
|51
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Реал Сосьедад
|27
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|27
|31
|15
|Леванте
|27
|30
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|27
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|27
|22