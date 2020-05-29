Роналду - самый высокооплачиваемый футболист мира по версии Forbes

Авторитетный американский журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.

В расчёт брался последний финансовый год, а именно период с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года. Общий доход игроков состоит из зарплаты и призовых, а также выплат за рекламу.

На вершине списка оказался нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. В топ-3 также вошли Лионель Месси ("Барселона") и Неймар (ПСЖ).

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 105 миллионов долларов;

2. Лионель Месси ("Барселона") - 104 миллиона;

3. Неймар (ПСЖ) - 95,5 миллиона;

4. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 35,1 миллиона;

5. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 33,8 миллиона;

6. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") - 29,6 миллиона;

7. Месут Озил ("Арсенал") - 28,7 миллиона;

8. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") - 28,5 миллиона;

9. Оскар ("Шанхай СИПГ") - 27,5 миллиона;

10. Антуан Гризманн ("Барселона") - 26,7 миллиона.

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