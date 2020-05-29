Роналду - самый высокооплачиваемый футболист мира по версии Forbes

Теги криштиану роналдулионель мессинеймармохамед салахкилиан мбаппеандрес иньестамесут озилполь погбаоскарантуан гризманн

Роналду - самый высокооплачиваемый футболист мира по версии Forbes

Авторитетный американский журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.

В расчёт брался последний финансовый год, а именно период с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года. Общий доход игроков состоит из зарплаты и призовых, а также выплат за рекламу. 

На вершине списка оказался нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. В топ-3 также вошли Лионель Месси ("Барселона") и Неймар (ПСЖ).

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 105 миллионов долларов;

2. Лионель Месси ("Барселона") - 104 миллиона;

3. Неймар (ПСЖ) - 95,5 миллиона;

4. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 35,1 миллиона;

5. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 33,8 миллиона;

6. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") - 29,6 миллиона;

7. Месут Озил ("Арсенал") - 28,7 миллиона;

8. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") - 28,5 миллиона;

9. Оскар ("Шанхай СИПГ") - 27,5 миллиона;

10. Антуан Гризманн ("Барселона") - 26,7 миллиона.

Не пропустите: Роналду вместе с семьей устроил велосипедную прогулку. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Терри стал лучшим центральным защитником в истории АПЛ по версии Squawka

Терри стал лучшим центральным защитником в истории АПЛ по версии Squawka

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов