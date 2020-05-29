Роналду - самый высокооплачиваемый футболист мира по версии Forbes
Авторитетный американский журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.
В расчёт брался последний финансовый год, а именно период с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года. Общий доход игроков состоит из зарплаты и призовых, а также выплат за рекламу.
На вершине списка оказался нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. В топ-3 также вошли Лионель Месси ("Барселона") и Неймар (ПСЖ).
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 105 миллионов долларов;
2. Лионель Месси ("Барселона") - 104 миллиона;
3. Неймар (ПСЖ) - 95,5 миллиона;
4. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 35,1 миллиона;
5. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 33,8 миллиона;
6. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") - 29,6 миллиона;
7. Месут Озил ("Арсенал") - 28,7 миллиона;
8. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") - 28,5 миллиона;
9. Оскар ("Шанхай СИПГ") - 27,5 миллиона;
10. Антуан Гризманн ("Барселона") - 26,7 миллиона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18