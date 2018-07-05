Роналду считает цену в 100 миллионов евро оскорбительной для себя

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду считает цену в 100 миллионов евро оскорбительной для себяФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду считает цену в 100 миллионов евро оскорбительной для себя, информирует Marca.

По сведениям издания, португалец в очередной раз остался недоволен действиями руководства своего клуба. Так, 33-летний нападающий считает, что "сливочные" в очередной раз продемонстрировали свое неуважение к нему, оценив его "всего лишь" в 100 миллионов евро.

Напомним, брат Игуаина уже ждет Роналду в "Ювентусе". | soccernews.ru

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