Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду считает цену в 100 миллионов евро оскорбительной для себя, информирует Marca.

По сведениям издания, португалец в очередной раз остался недоволен действиями руководства своего клуба. Так, 33-летний нападающий считает, что "сливочные" в очередной раз продемонстрировали свое неуважение к нему, оценив его "всего лишь" в 100 миллионов евро.

Напомним, брат Игуаина уже ждет Роналду в "Ювентусе". | soccernews.ru