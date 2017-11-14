Роналду считает, что в ближайшие годы борьбу за "Золотой мяч" будут вести только он и Месси

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду считает, что в ближайшие годы борьбу за "Золотой мяч" будут вести только он и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси.

Как информирует El Mundo Deportivo, португальский бомбардир не опасается конкурентов в лице вингера французского ПСЖ Неймара и других игроков, так как считает, что уровень их игры не соответствует выступлениям его и аргентинца.

Напомним, Роналду хотел получить контракт аналогичный тому, который имеет в "Барселоне" Иньеста. | soccernews.ru