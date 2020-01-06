Роналду сделал 36-й хет-трик в чемпионатах и обошел Месси

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил три гола в матче с "Кальяри" (4:0) в рамках чемпионата Италии.

Для 34-летнего игрока это 36-й хет-трик в европейских чемпионатах (34 - в Примере, по 1 - в АПЛ и Серии А).

Отметим, что португалец обошел по этому показателю форварда "Барселоны" Лионеля Месси, в активе которого 35 хет-триков в чемпионате Испании.

А еще: Хет-трик Роналду вывел "Ювентус" на первое место в Серии А| http://soccernews.ru