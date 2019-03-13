Роналду сделал 77 голевых действий в 77 матчах плей-офф Лиги Чемпионов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико".

Таким образом, 34-летний португалец сделал 77 голевых действий в 77 матчах плей-офф самого престижного еврокубкового турнира.

В активе звёздного форварда 63 забитых мяча и 14 ассистов.

Также стоит отметить, что Роналду забил в ЛЧ 124 гола - это больше, чем "Атлетико" за всю историю.

Не пропустите: Роналду повторил достижение Луиса Адриано. | http://soccernews.ru