Роналду сделал 77 голевых действий в 77 матчах плей-офф Лиги Чемпионов
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико".
Таким образом, 34-летний португалец сделал 77 голевых действий в 77 матчах плей-офф самого престижного еврокубкового турнира.
В активе звёздного форварда 63 забитых мяча и 14 ассистов.
Также стоит отметить, что Роналду забил в ЛЧ 124 гола - это больше, чем "Атлетико" за всю историю.
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