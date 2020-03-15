Роналду сделал большой вклад в борьбу с коронавирусом

Теги коронавирусювентускриштиану роналду

Роналду сделал большой вклад в борьбу с коронавирусом
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду принял решение переоборудовать свои отели в Португалии под больницы, сообщает Marca.

По сведениям издания, в клиниках разместятся зараженные коронавирусом. При этом, оплачивать работу медицинского персонала будут сам португалец.

Сейчас Роналду находится на острове Мадейра в Португалии и не планирует возвращаться в Италию, где произошла эпидемия китайского коронавируса COVID-19. Одним из зараженных является партнер Роналду по команде защитник Даниэле Ругани.

Не пропустите: В УЕФА высказались о возможном переносе Евро-2020. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

От Халка до Неймара: рассказываем о 5 футболистах, которые начинали свой путь в дворовом футболе

От Халка до Неймара: рассказываем о 5 футболистах, которые начинали свой путь в дворовом футболе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов