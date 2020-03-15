Роналду сделал большой вклад в борьбу с коронавирусом
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду принял решение переоборудовать свои отели в Португалии под больницы, сообщает Marca.
По сведениям издания, в клиниках разместятся зараженные коронавирусом. При этом, оплачивать работу медицинского персонала будут сам португалец.
Сейчас Роналду находится на острове Мадейра в Португалии и не планирует возвращаться в Италию, где произошла эпидемия китайского коронавируса COVID-19. Одним из зараженных является партнер Роналду по команде защитник Даниэле Ругани.
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