Роналду сделал большой вклад в борьбу с коронавирусом



Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду принял решение переоборудовать свои отели в Португалии под больницы, сообщает Marca.

По сведениям издания, в клиниках разместятся зараженные коронавирусом. При этом, оплачивать работу медицинского персонала будут сам португалец.

Сейчас Роналду находится на острове Мадейра в Португалии и не планирует возвращаться в Италию, где произошла эпидемия китайского коронавируса COVID-19. Одним из зараженных является партнер Роналду по команде защитник Даниэле Ругани.

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