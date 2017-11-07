Роналду сделал громкое обещание перед партнерами по "Реалу"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду сделал громкое обещание перед своими партнерами по клубу.

Как информирует El Mundo Deportivo, лучший игрок планеты не теряет уверенности в себе. В частности, португальский форвард после воскресной победы над "Лас-Пальмасом" пообещал своим одноклубникам, что в текущем сезоне он выиграет бомбардирскую гонку в Ла Лиге, даже несмотря на то, что на сегодняшний день в его активе имеется лишь один результативный удар и он отстает от нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси на 11 забитых мячей.

Напомним, Шустер высказался о слабой результативности Роналду в текущем сезоне. | soccernews.ru