Роналду сделал громкое заявление после вылета Португалии с Евро-2020
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата Европы после поражения от Бельгии (0:1) в матче 1/8 финала.
"Португалия не добилась желаемого результата и покинула турнир раньше, чем хотела. Но мы гордимся тем, как играли. Мы сделали все возможное, чтобы защитить титул чемпионов Европы. Наша команда доказала, что может дарить радость португальцам. Фанаты поддерживали нас от начала и до конца, а мы боролись ради них. Мы не смогли дойти туда, куда хотели, но благодарим болельщиков. Поздравляем Бельгию и желаем удачи остальным командам. А мы вернемся сильнее. Вперед, Португалия!" - написал Роналду на своей странице Instagram.
36-летний Роналду провел на Евро-2020 четыре матча, в которых стал автором пяти забитых мячей (четыре - с пенальти).
Не пропустите: Роналду выбросил капитанскую повязку после вылета с Евро-2020. | http://soccernews.ru
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