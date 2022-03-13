Роналду сделал первый хет-трик после возвращения в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду впервые сделал хет-трик после возвращения в английский клуб.

Форвард отметился тремя голами в матче 29-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (3:2). Ранее он в последний раз делал хет-трик в составе манкунианцев в 2008 году.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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