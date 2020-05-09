Роналду сделал подарок 18-летнему вратарю, с которым тренировался на Мадейре

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поблагодарил 18-летнего вратаря Филипе Гонсалвеша, с которым он тренировался на Мадейре.

Когда стало понятно, что звёздный португалец вскоре уедет с острова, он сделал подарок молодому голкиперу.

"Могу заверить вас, что это самый потрясающий подарок, какой только можно представить. Но сама возможность потренироваться с кумиром ещё более бесценна", - цитирует Гонсалвеша Tuttosport.

Напомним, что 35-летний Роналду уже вернулся в Турин и после двухнедельного карантина приступит к подготовке к возобновлению сезона.

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