Роналду сделал подарок 18-летнему вратарю, с которым тренировался на Мадейре
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поблагодарил 18-летнего вратаря Филипе Гонсалвеша, с которым он тренировался на Мадейре.
Когда стало понятно, что звёздный португалец вскоре уедет с острова, он сделал подарок молодому голкиперу.
"Могу заверить вас, что это самый потрясающий подарок, какой только можно представить. Но сама возможность потренироваться с кумиром ещё более бесценна", - цитирует Гонсалвеша Tuttosport.
Напомним, что 35-летний Роналду уже вернулся в Турин и после двухнедельного карантина приступит к подготовке к возобновлению сезона.
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|26
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|Интер Милан
|25
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|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
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|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
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|Фиорентина
|26
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|Удинезе
|26
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|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
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|17
|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
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|25
|19
|СПАЛ
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|Брешия
|26
|16