Роналду сделал подарок Рэшфорду

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду подарил свою футболку форварду "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду.

"Для Маркуса. Продолжай в том же духе", - подписал подарок Роналду.

"Спасибо, босс", - ответил Рэшфорд в своем Instagram.

Фото: Подарок Рэшфорду от Роналду.

Thanks boss @cristiano Публикация от Marcus Rashford (@marcusrashford) 25 Апр 2018 в 1:37 PDT

В этом сезоне 20-летний Рэшфорд провел за "МЮ" 47 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Не пропустите: Ривалдо сделал выбор между Месси и Роналду. | http://soccernews.ru