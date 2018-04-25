Роналду сделал подарок Рэшфорду

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Роналду сделал подарок Рэшфорду

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду подарил свою футболку форварду "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду.

"Для Маркуса. Продолжай в том же духе", - подписал подарок Роналду.

"Спасибо, босс", - ответил Рэшфорд в своем Instagram.

Фото: Подарок Рэшфорду от Роналду.

 

Thanks boss @cristiano

Публикация от Marcus Rashford (@marcusrashford)

В этом сезоне 20-летний Рэшфорд провел за "МЮ" 47 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

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