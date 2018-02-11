Роналду сделал подарок российскому бойцу смешанных единоборств

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Роналду сделал подарок российскому бойцу смешанных единоборствФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду по окончанию вчерашнего матча своей команды против "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна встретился с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.

Фото с этой встречи португальский футболист опубликовал в своем твиттере. Подписано оно было следующим образом: "Рад тебя видеть, брат".

Напомним, Роналду превзошел отметку в 550 голов в клубной карьере. | soccernews.ru

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