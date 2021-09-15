Роналду сделал подарок женщине, которую отправил в нокдаун перед матчем Лиги чемпионов (фото)

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду подарил свою футболку женщине-стюарду, которую он отправил в нокдаун мячем во время разминки перед началом матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Янг Бойз" (1:2).

Напомним, что Роналду сразу же подошел к пострадавшей и удостоверился, что с ней все в порядке. Женщине оказали помощь и сейчас с ней все в порядке.

36-летний Роналду в матче с "Янг Бойз" открыл счет на 13-й минуте, а в середине второго тайма был заменен.

Не пропустите: Роналду повторил суперрекорд Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru