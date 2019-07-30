Роналду сделал прогноз на выступление "Реала" в новом сезоне

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Роналду сделал прогноз на выступление "Реала" в новом сезоне

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился мыслями о перспективах своего бывшего клуба - мадридского "Реала".

"Реал" обладает великолепным составом. Клуб инвестировал много денег в усиление. Я знаю, что происходит внутри команды, потому что оставил там наследие и друзей. На сто процентов уверен, что они проведут отличный сезон", - цитирует Роналду Marca.

34-летний португалец выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год и выиграл с командой 15 трофеев.

В прошлом сезоне "бланкос" провалились по всем фронтам, заняв третье место в Примере и вылетев из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала.

Не пропустите: Роналду: "Сколько денег "Барселона" вложила в игроков за последние пять лет? А Лигу Чемпионов всё равно не выиграла". | http://soccernews.ru
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