Роналду сделал себе королевский подарок на день рождения (фото)

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Роналду сделал себе королевский подарок на день рождения (фото)

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду приобрел очередной дорогостоящий автомобиль.

Форвард подарил себе на день рождения Bugatti Centodieci стоимостью восемь миллионов евро. Таких автомобилей выпущено всего 10 штук в мире. Получить авто португалец сможет только в следующем году. В настоящее время автомобили проходят стадию испытаний.

Bugatti Centodiec разгоняется с места до 100 километров в час всего за 2,4 секунды, а с места до 200 — за 6,1 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 380 километров в час.

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