Роналду сделал селфи со сборной Португалии

Теги португалиякриштиану роналду

Роналду сделал селфи со сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме совместную фотографию с другими игроками национальной команды.

"Вместе на поле и за его пределами", - подписал звёздный футболист выложенный снимок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidos dentro e fora do campo! #todosportugal

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В среду Португалия примет Швецию в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Наций.

Ранее команда Роналду дважды подряд сыграла вничью со счётом 0:0 - с Испанией в товарищеском матче и с Францией в ЛН.

Не пропустите: Девушка Роналду сфотографировалась в роскошном авто футболиста за два миллиона евро. | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" и ПСЖ интересуются защитником "Реала" Рамосом

"Ювентус" и ПСЖ интересуются защитником "Реала" Рамосом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов