Роналду сделал селфи со сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме совместную фотографию с другими игроками национальной команды.

"Вместе на поле и за его пределами", - подписал звёздный футболист выложенный снимок.

В среду Португалия примет Швецию в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Наций.

Ранее команда Роналду дважды подряд сыграла вничью со счётом 0:0 - с Испанией в товарищеском матче и с Францией в ЛН.

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