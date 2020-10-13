Роналду сделал селфи со сборной Португалии
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме совместную фотографию с другими игроками национальной команды.
"Вместе на поле и за его пределами", - подписал звёздный футболист выложенный снимок.
В среду Португалия примет Швецию в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Наций.
Ранее команда Роналду дважды подряд сыграла вничью со счётом 0:0 - с Испанией в товарищеском матче и с Францией в ЛН.
Не пропустите: Девушка Роналду сфотографировалась в роскошном авто футболиста за два миллиона евро. | http://soccernews.ru
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