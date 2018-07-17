Роналду сделал важное заявление о своем переходе в "Ювентус"

Теги ювентускриштиану роналду

Роналду сделал важное заявление о своем переходе в "Ювентус"

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что он вел переговоры только с итальянским клубом.

"Я действительно вел переговоры с Андреа Аньелли в Греции. Мой агент рассказал мне, как обстоит ситуация в "Реале". После этого я сказал ему, что готов покинуть "Реал" только ради "Ювентуса", - приводит слова Роналду Sky Sport Italia.

Напомним, что 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" за 117 миллионов евро. Его зарплата в итальянском клубе составит 30 миллионов евро в год.

Не пропустите: Роналду высказался о своем соперничестве с Месси. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 17 июля

Главные новости дня: 17 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов