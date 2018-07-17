Роналду сделал важное заявление о своем переходе в "Ювентус"

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что он вел переговоры только с итальянским клубом.

"Я действительно вел переговоры с Андреа Аньелли в Греции. Мой агент рассказал мне, как обстоит ситуация в "Реале". После этого я сказал ему, что готов покинуть "Реал" только ради "Ювентуса", - приводит слова Роналду Sky Sport Italia.

Напомним, что 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" за 117 миллионов евро. Его зарплата в итальянском клубе составит 30 миллионов евро в год.

Не пропустите: Роналду высказался о своем соперничестве с Месси. | http://soccernews.ru