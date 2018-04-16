Роналду сделал выбор между Де Хеа и Алиссоном

Теги реал мадридкриштиану роналдуромаманчестер юнайтеддавид де хеаалиссон

Роналду сделал выбор между Де Хеа и АлиссономВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказал свое мнение по поводу одного из будущих подписаний своего клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний форвард сообщил руководству "сливочных", что новым первым номером своей команды он видит не голкипера "Ромы" Алиссона, к приобретению которого склоняются на "Сантьяго Бернабеу", а вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Напомним, Роналду признался, что любит свою бывшую девушку. | soccernews.ru

комментарии
Алекс

навас лучше

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Зафаршмаченный рот твоей мамки

Бибу, а не Де Хеа Реалу!

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сверху говно

де хеа сам хочет уйти

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сверху говно

де хеа сам хочет уйти

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