Роналду сделал выбор между Де Хеа и Алиссоном

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказал свое мнение по поводу одного из будущих подписаний своего клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний форвард сообщил руководству "сливочных", что новым первым номером своей команды он видит не голкипера "Ромы" Алиссона, к приобретению которого склоняются на "Сантьяго Бернабеу", а вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Напомним, Роналду признался, что любит свою бывшую девушку. | soccernews.ru