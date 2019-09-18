Роналду сделал выбор между голом ножницами "Ювентусу" и сексом с Джорджиной

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вспомнил о своём голе в ворота "старой синьоры" ударом через себя в 1/4 финала Лиги Чемпионов сезона 2017/18.

"Я долгие годы пытался забить подобный гол. У меня 700 забитых мячей, но такого никогда не было. Я подумал: "Наконец-то я забил ножницами в великолепном прыжке". И это в игре с "Ювентусом" в ворота Буффона в Лиге Чемпионов. Фантастика. Этот гол лучше, чем секс? Нет, точно не лучше, чем с моей Джорджиной", - цитирует португальца Goal.com.

Напомним, что Роналду забил вышеупомянутый гол, будучи игроком "Реала", а уже летом 2018 года он за 117 миллионов евро перешёл в "Ювентус".

Звёздный нападающий состоит в отношениях с Джорджиной Родригес с 2017 года. У них есть дочь. Еще три ребёнка футболисту родили суррогатные матери.

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