Роналду сделал выбор между Икарди и Левандовски

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Роналду сделал выбор между Икарди и ЛевандовскиВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду сделал выбор между двумя форвардами, которыми интересуется его клуб - Мауро Икарди из миланского "Интера" и Роберта Левандовски из мюнхенской "Баварии".

Как информирует le10sport со ссылкой на испанскую прессу, пятикратный обладатель "Золотого мяча" хотел бы видеть в своей команде поляка, а не аргентинца ввиду того, что последний в силу своего характера может нарушить установившуюся атмосферу в "раздевалке" "сливочных".

Напомним, Вальдано похвалил Роналду. | soccernews.ru

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Фамилии в форме прилагательных типа Левандовский ( Lewandowski) склоняются в восточно- и западнославянских языках по принципу прилагательных. Падежи имени прилагательного изучают в 4 классе начальной школы.

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