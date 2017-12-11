Роналду сделал выбор между Икарди и Левандовски

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду сделал выбор между двумя форвардами, которыми интересуется его клуб - Мауро Икарди из миланского "Интера" и Роберта Левандовски из мюнхенской "Баварии".

Как информирует le10sport со ссылкой на испанскую прессу, пятикратный обладатель "Золотого мяча" хотел бы видеть в своей команде поляка, а не аргентинца ввиду того, что последний в силу своего характера может нарушить установившуюся атмосферу в "раздевалке" "сливочных".

Напомним, Вальдано похвалил Роналду. | soccernews.ru