Роналду сделал выбор между Кейном и Икарди

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Роналду сделал выбор между Кейном и ИкардиВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду выразил свое мнение относительно приобретения его клубом нового игрока в линию атаки команды.

Так, по сведениям испанской прессы, португалец предпочитает, чтобы "сливочные" отказались от идеи приобретения Харри Кейна из лондонского "Тоттенхэма" в пользу Мауро Икарди из миланского "Интера". По мнению пятикратного обладателя "Золотого мяча", кандидатура второго будет более подходящей для трансфера ближайшим летом в соотношении "цена-качество".

Напомним, Роналду одобрил одно из возможных многомиллионных приобретений "Реала". | soccernews.ru

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