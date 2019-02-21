Роналду сделал яркое заявление после поражения от "Атлетико" в Лиге Чемпионов
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал яркое заявление после поражения своей команды от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"У меня пять побед в Лиге Чемпионов, а у "Атлетико" - ноль. Пройдём ли мы дальше? Посмотрим", - цитирует португальца Marca.
Отметим, что во время матча Роналду показывал пять пальцев болельщикам "Атлетико", которые его освистывали.
Форвард один раз выигрывал ЛЧ в составе "Манчестер Юнайтед" и четырежды с мадридским "Реалом".
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