Роналду сделал яркое заявление после поражения от "Атлетико" в Лиге Чемпионов

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал яркое заявление после поражения своей команды от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"У меня пять побед в Лиге Чемпионов, а у "Атлетико" - ноль. Пройдём ли мы дальше? Посмотрим", - цитирует португальца Marca.

Отметим, что во время матча Роналду показывал пять пальцев болельщикам "Атлетико", которые его освистывали.

Форвард один раз выигрывал ЛЧ в составе "Манчестер Юнайтед" и четырежды с мадридским "Реалом".

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