Роналду сделал яркое заявление после поражения Португалии от Германии в матче Евро-2020

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду призвал болельщиков продолжать верить в команду, несмотря на поражение от Германии (2:4) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы.

"Верьте так же, как и мы!" — написал Роналду на своей странице в Instagram, опубликовав командное фото.

После двух туров Германия и Португалия имеют в активе по три очка, но немцы находятся в таблице выше благодаря победе в очном матче. В заключительном туре Португалия сыграет с Францией.

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