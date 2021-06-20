Роналду сделал яркое заявление после поражения Португалии от Германии в матче Евро-2020

1 Теги португалиякриштиану роналду

Роналду сделал яркое заявление после поражения Португалии от Германии в матче Евро-2020

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду призвал болельщиков продолжать верить в команду, несмотря на поражение от Германии (2:4) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы.

"Верьте так же, как и мы!" — написал Роналду на своей странице в Instagram, опубликовав командное фото.

После двух туров Германия и Португалия имеют в активе по три очка, но немцы находятся в таблице выше благодаря победе в очном матче. В заключительном туре Португалия сыграет с Францией.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Мы верим французам, что они отправят трухлявое полено на помойку. бгг

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