Роналду сделал заявление по своему будущему в сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сделал заявление по своему будущему в национальной команде.

"О будущем сейчас говорить не время. Единственное, в чём я уверен - сборная в любом случае останется одной из лучших в мире с отличными игроками, сплочённостью и волей к победе" - сказал 33-летний форвард.

Напомним, что Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года, сыграл 153 матча и забил 85 голов.

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