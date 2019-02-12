Роналду сегодня не тренировался в общей группе "Ювентуса"

Игрок "Ювентуса" Криштиану Роналду сегодня, 12 февраля, не участвовал в тренировке в общей группе, а занимался по индивидуальной программе, передает Calciomercato.

По данным издания, главный тренер туринского клуба решил, что Роналду нужно немного отдохнуть перед матчем с "Фрозиноне", который состоится 15 февраля.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 31 матче, отметившись 20 голами и 11 ассистами.

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