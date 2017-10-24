Роналду сфотографировался с призом лучшему игроку 2017 года сидя на троне



Нападающий "Реала" Криштиану Роналду опубликовал фотографию на троне и с призом лучшему игроку 2017 года.

Напомним, что 32-летний португалец выиграл приз ФИФА The Best во второй раз подряд.

Фото: Роналду с призом на троне.

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