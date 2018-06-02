Роналду шокировал "Реал" своими требованиями по зарплате

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Роналду шокировал "Реал" своими требованиями по зарплате

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду шокировал руководство клуба своими требованиями по зарплате.

Как сообщает Corriere dello Sport, 33-летний португалец хочет зарабатывать 80 миллионов евро в год. При этом он требует контракт сроком не менее трёх лет.

Отмечается, что Роналду готов остаться в "Реале", если боссы "сливочных" согласятся на его условия.

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