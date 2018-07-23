Роналду шокировал врачей "Ювентуса"

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Роналду шокировал врачей "Ювентуса"

Врачи "Ювентуса" были шокированы результатами медицинского обследования португальского нападающего Криштиану Роналду, написал журналист Bein Sports Маттео Бонетти.

Состояние Роналду можно сравнить со здоровьем 20-летнего мужчины. Количества жира в организме 33-летнего Роналду составляет всего 7 процентов, тогда как в его возрасте оно обычно составляет 10-11 процентов. При этом мышечная масса его тела составляет 50 процентов, на 4 процента выше нормы.

Напомним, что Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" несколько недель назад за 117 миллионов евро.

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