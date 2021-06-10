Роналду сказал, что полон мотивации и сделает все для победы на Евро-2020

Теги чемпионат европыкриштиану роналду

Роналду сказал, что полон мотивации и сделает все для победы на Евро-2020Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от Евро-2020.

Напомним, что команда Фернанду Сантуша попала в одну группу с Германией, Францией и Венгрией.

"Мы уважаем все команды. Легких матчей не будет.

Я ощущаю себя так, словно впервые на Евро. Я сейчас так же мотивирован, как и в 2004 году, когда впервые попал на чемпионат Европы. Возможно, даже сильнее.

Мы действующие чемпионы и снова входим в число претендентов на трофей. Обещать триумф, делать прогнозы смысла нет. Могу пообещать лишь, что мы в каждом матче будем играть на победу", – сказал Роналду в интервью журналу "360".

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