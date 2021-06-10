Роналду сказал, что полон мотивации и сделает все для победы на Евро-2020
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от Евро-2020.
Напомним, что команда Фернанду Сантуша попала в одну группу с Германией, Францией и Венгрией.
"Мы уважаем все команды. Легких матчей не будет.
Я ощущаю себя так, словно впервые на Евро. Я сейчас так же мотивирован, как и в 2004 году, когда впервые попал на чемпионат Европы. Возможно, даже сильнее.
Мы действующие чемпионы и снова входим в число претендентов на трофей. Обещать триумф, делать прогнозы смысла нет. Могу пообещать лишь, что мы в каждом матче будем играть на победу", – сказал Роналду в интервью журналу "360".
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|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
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|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1