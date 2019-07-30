Роналду: "Сколько денег "Барселона" вложила в игроков за последние пять лет? А Лигу Чемпионов всё равно не выиграла"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду порассуждал о том, насколько сложно выиграть Лигу Чемпионов.

"Такие клубы, как "Ювентус", "Реал" и "Барселона" всегда стремятся побеждать, но выиграть Лигу Чемпионов может кто-то один. Я приведу пример "Барселоны": сколько денег клуб вложил в игроков за последние пять лет? А ЛЧ всё равно не выиграл. Просто всё работает немного иначе.

Возможная победа зависит от многих факторов: игроков, случайных событий, травм, удачи. "Ювентус" хорошо укрепился и будет бороться за победу, как и всегда. Но мы не одержимы триумфом в этом турнире", - приводит слова Роналду Marca.

Напомним, что в прошлом сезоне Лигу Чемпионов выиграл "Ливерпуль". "Барселона" вылетела из турнира на стадии 1/2 финала, "Ювентус" - в 1/4 финала.

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