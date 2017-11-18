Роналду следующим летом женится
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду следующим летом женится на своей девушке Джорджине Родригес.
Ожидается, что бракосочетание состоится после завершения Чемпионата Мира 2018 года, когда звёздный португалец отправится в отпуск.
Напомним, что 12 ноября Джорджина Родригес родила Роналду дочку, которую назвали Алана Мартина.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|34
|2
|Валенсия
|11
|27
|3
|Реал Мадрид
|12
|24
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|24
|5
|Севилья
|12
|22
|6
|Вильярреал
|11
|20
|7
|Реал Сосьедад
|12
|18
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|12
|17
|10
|Хетафе
|12
|16
|11
|Жирона
|12
|16
|12
|Сельта Виго
|12
|14
|13
|Эспаньол
|11
|13
|14
|Леванте
|11
|12
|15
|Атлетик Бильбао
|11
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|11
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Алавес
|12
|6
|19
|Лас Пальмас
|11
|6
|20
|Малага
|11
|4