Роналду следующим летом женится

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Роналду следующим летом женится

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду следующим летом женится на своей девушке Джорджине Родригес.

Ожидается, что бракосочетание состоится после завершения Чемпионата Мира 2018 года, когда звёздный португалец отправится в отпуск.

Напомним, что 12 ноября Джорджина Родригес родила Роналду дочку, которую назвали Алана Мартина.

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