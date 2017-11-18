Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду следующим летом женится на своей девушке Джорджине Родригес.

Ожидается, что бракосочетание состоится после завершения Чемпионата Мира 2018 года, когда звёздный португалец отправится в отпуск.

Напомним, что 12 ноября Джорджина Родригес родила Роналду дочку, которую назвали Алана Мартина.

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