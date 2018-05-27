Роналду: "СМИ вырвали мои слова из контекста"

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Роналду: "СМИ вырвали мои слова из контекста"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду опроверг слухи о своем уходе из клуба.

"СМИ вырвали мои слова из контекста. Я не говорил, что собираюсь уходить из "Реала". Сложно найти место, которое будет лучше, чем Мадрид, ведь я играю в лучшем клубе мира. Но я не могу гарантировать, что останусь в "Реале".

Иногда случаются такие ситуации, когда ты теряешь контроль. Жизнь - это не просто слава" - приводит слова Роналду Mirror.

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