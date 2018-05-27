Роналду: "СМИ вырвали мои слова из контекста"
Форвард "Реала" Криштиану Роналду опроверг слухи о своем уходе из клуба.
"СМИ вырвали мои слова из контекста. Я не говорил, что собираюсь уходить из "Реала". Сложно найти место, которое будет лучше, чем Мадрид, ведь я играю в лучшем клубе мира. Но я не могу гарантировать, что останусь в "Реале".
Иногда случаются такие ситуации, когда ты теряешь контроль. Жизнь - это не просто слава" - приводит слова Роналду Mirror.
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|Команда
|М
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|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20