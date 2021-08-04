Роналду сможет принять участие в матче против "Барселоны"

1 Теги ювентусбарселонакриштиану роналду

Роналду сможет принять участие в матче против "Барселоны"Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португулаии Криштиану Роналду сможет сыграть против "Барселоны" в матче за кубок Жоана Гампера, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 36-летний португальский форвард тренируется "бьянконери" на протяжении уже нескольких дней и сыграет в рамках ежегодного предсезонного турнира, который проводится в Барселоне.

Отмечается, что Роналду не сможет провести на поле все 90 минут из-за того, что еще не набрал нужную форму.

Напомним, что матча между "Барселоной" и "Ювентусом" состоится 8 августа. 

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