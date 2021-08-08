Роналду сможет сыграть против "Барсы" за Кубок Гампера

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Роналду сможет сыграть против "Барсы" за Кубок ГампераФото: твиттер "Ювентуса"

"Ювентус" назвал заявку на товарищескую игру против "Барселоны" в рамках Кубка Гампера.

В заявку попали: Войчех Щесны, Маттиа Перин, Карло Пинсольо, Маттиа Де Шильо, Джоджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Данило, Хуан Куадрадо, Алекс Сандро, Лука Пеллегрини, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Кони Де Винтер, Аарон Рэмзи, Уэстон Маккенни, Федерико Бернардески, Федерико Кьеза, Родриго Бентанкур, Филиппо Раноккиа, Криштиану Роналду, Альваро Мората, Деян Кулусевски, Алехандро Маркес.

Поединок между клубами состоится сегодня в 22:30 (мск).

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