Роналду сможет сыграть с "Лечче"

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Роналду сможет сыграть с "Лечче"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду включён в заявку команды на матч 28-го тура Серии А против "Лечче".

Впрочем, португалец может не выйти в стартовом составе, учитывая желание главного тренера "старой синьоры" Маурицио Сарри предоставить ему отдых.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Лечче" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

В текущем сезоне 35-летний Роналду провёл 35 игр во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 4 ассиста.

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