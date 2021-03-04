Роналду снова похвастался своим торсом (фото)

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, известный своим суперпрофессиональным отношением к своей физической форме, снова показал своим поклонникам свой безупречный торс.

Футболист разместил в своем официальном аккаунте Инстаграм фотографию, сделанную, судя по всему, в спортзале после тренировки.

"Время восстановления!", - подписал публикацию португалец.

Судя по выражению лица, Роналду очень доволен проведенным в зале временем.

В текущем сезоне Серии А, форвард 22 раза выходил на поле в составе "Ювентуса". На его счету 20 голов и 2 результативные передачи. На данный момент португалец является лучшим бомбардиром Чемпионата Италии.