Роналду снова сдал положительный тест на коронавирус

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Роналду снова сдал положительный тест на коронавирус

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду сдал очередной тест на коронавирус.

По сведениям Tuttosport, новый тест также оказался положительным. Португалец чувствует себя хорошо и продолжает заниматься у себя дома.

Напомним, что для участия в игре ЛЧ против "Барселоны" Роналду должен сдать отрицательный тест за 24 часа до начала матча.

Поединок между "Ювентусом" и "Барселоной" пройдет 28 октября в 23:00 (мск).

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