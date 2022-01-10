Роналду снова сватают в "Барселону"

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Роналду снова сватают в "Барселону"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может оказаться в "Барселоне" ближайшим летом.

По информации Sport.es, звёздный футболист уже поручил агенту Жорже Мендешу найти для него новую команду на случай, если кризис в стане "красных дьяволов" будет продолжаться.

Представитель 36-летнего португальца присматривается к варианту с "блауграной", которой нужен форвард, забивающий много голов.

Сделка может состояться благодаря дружеским отношениям Мендеша с руководством "Барсы".

Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа, с тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче. С 2009 по 2018 год он выступал за мадридский "Реал".

Не пропустите: Роналду недоволен главным тренером "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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