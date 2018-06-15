Роналду снова вывел Португалию вперед
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в игре с Испанией.
Португалец забил гол в концовке первого тайма ударом из-за штрафной.
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|Группа C
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|0
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|Швейцария
|0
|0
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|0
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|4
|Сербия
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|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|4
|Южная Корея
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Панама
|0
|0
|3
|Тунис
|0
|0
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|Англия
|0
|0
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|О
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|0
|2
|Сенегал
|0
|0
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|Колумбия
|0
|0
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|Япония
|0
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