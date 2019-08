Роналду снялся в экстравагантной рекламе

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду участвовал в необычной рекламе малазийской сети онлайн-магазинов Shopee.

По сюжету португалец эффектно забивает со штрафного и бежит в сторону углового флажка, чтобы отпраздновать гол. Однако зрители не реагируют на удар и отводят глаз от экранов своих смартфонов с запущенным на них приложением Shopee. После этого Роналду получает от арбитра матча оранжевую карточку с изображением логотипа Shopee. В тот же момент форма на футболисте меняется на экипировку компании, что заставляет Роналду от радости пуститься в пляс и запускать на своем смартфоне приложение Shopee.

Watch Ronaldo score his latest victory in our new TV commercial in celebration of Shopee 9.9 Super Shopping Day! Comment below and let us know what's your favourite scene and tag a fan! #ShopeeSGxRonaldo #ShopeeSG99 #Shopee99SuperShoppingDay pic.twitter.com/SzkDMhM7bU