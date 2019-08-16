Роналду снялся в экстравагантной рекламе

1 Теги криштиану роналдуювентус

Роналду снялся в экстравагантной рекламе

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду участвовал в необычной рекламе малазийской сети онлайн-магазинов Shopee.

По сюжету португалец эффектно забивает со штрафного и бежит в сторону углового флажка, чтобы отпраздновать гол. Однако зрители не реагируют на удар и отводят глаз от экранов своих смартфонов с запущенным на них приложением Shopee. После этого Роналду получает от арбитра матча оранжевую карточку с изображением логотипа Shopee. В тот же момент форма на футболисте меняется на экипировку компании, что заставляет Роналду от радости пуститься в пляс и запускать на своем смартфоне приложение Shopee.

Ранее сообщалось, что футболист больше всех получает от рекламе в инстаграме среди спортсменов.

А еще: "Монако" ведёт переговоры о трансфере двух игроков "Ювентуса"| http://soccernews.ru
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