Роналду снялся в экстравагантной рекламе
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду участвовал в необычной рекламе малазийской сети онлайн-магазинов Shopee.
По сюжету португалец эффектно забивает со штрафного и бежит в сторону углового флажка, чтобы отпраздновать гол. Однако зрители не реагируют на удар и отводят глаз от экранов своих смартфонов с запущенным на них приложением Shopee. После этого Роналду получает от арбитра матча оранжевую карточку с изображением логотипа Shopee. В тот же момент форма на футболисте меняется на экипировку компании, что заставляет Роналду от радости пуститься в пляс и запускать на своем смартфоне приложение Shopee.
Watch Ronaldo score his latest victory in our new TV commercial in celebration of Shopee 9.9 Super Shopping Day! Comment below and let us know what's your favourite scene and tag a fan! #ShopeeSGxRonaldo #ShopeeSG99 #Shopee99SuperShoppingDay pic.twitter.com/SzkDMhM7bU— Shopee Singapore (@ShopeeSG) 16 августа 2019 г.
Ранее сообщалось, что футболист больше всех получает от рекламе в инстаграме среди спортсменов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17